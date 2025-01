Federico Cherubini riparte dal Parma: l'ex Juventus sarà l'ad del club

Getty Images

L'esperienza di Federico Cherubini alla Juventus

: l'ex dirigente della, club che ha lasciato ufficialmente la scorsa estate dopo dodici anni, sarà il nuovo amministratore delegato del club emiliano, come raccolto da Romeo Agresti.Umbro classe 1971, in bianconero aveva iniziato a lavorare con il settore giovanile, occupandosi anche dei ragazzi in prestito, per poi percorrere tutta la trafila dirigenziale nel corso dell'era Agnelli fino a diventare un riferimento diretto per la Prima squadra ricoprendo, dall'ottobre 2020, il ruolo di direttore sportivo (al fianco di Fabio Paratici prima e di Maurizio Arrivabene poi).

A causa dell'inibizione rimediata a seguito dell'indagine sul caso plusvalenze, nel suo ultimo anno alla Juventus Cherubini si è fatto carico sostanzialmente solo dei progetti sportivi del club, tra cui quelli avviati in Arabia Saudita: per questo gli era stato pure proposto il rinnovo del contratto, che però ha deciso di non accettare in attesa di una nuova esperienza professionale. Ora lo attende il Parma.