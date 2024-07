È ufficiale: Gigi, ex portiere della Juventus e ora dirigente dell'Italia, compare sulla copertina di FC 25 nella versione Ultimate. Con lui, Aitana Bonmatì, attuale Pallone d'Oro femminile, e le leggende Zinédine Zidane e David Beckham. Jude Bellingham completa il quartetto di stelle che rappresentano il videogioco calcistico. L'inclusione di Buffon sottolinea il suo impatto e la sua iconicità nel mondo del calcio, mentre FC 25 promette di offrire un'esperienza entusiasmante sia per i fan della modalità Ultimate Team sia per coloro che amano la Carriera manageriale.