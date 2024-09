Anche alla Continassa, tra un allenamento e l'altro, è tempo di pensare al. Ma quale giocatore prenderebbero (o hanno preso…) per primo i giocatori bianconeri di Thiago Motta?non ha avuto dubbi, nel rispondere alla domanda per un video poi condiviso sui social dallastessa: "Ho già fatto l'asta perché io gioco, ho speso tutto per Di Gregorio, il sottoscritto e Vlahovic". Il difensore brasiliano, invece, spinge un suo connazionale - "Io prenderei Bremer" -, mentrepunta su "un attaccante,". E quest'ultimo non può che essere d'accordo: "Me stesso".Guarda il video qui sotto!