La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sul, per cui la Roma è stata sanzionata con una multa da 2 milioni di euro per non aver rispettato i paletti intermedi mentre Milan e Inter sono risultate a posto. Nessuna menzione, invece, per quanto riguarda la, che nel recente passato aveva stretto a sua volta un accordo con Nyon relativo al. Il motivo è legato al fatto che la squadra bianconera non ha preso parte alle competizioni europee nell'ultima annata a causa della squalifica comminata proprio dalla Uefa, dopo la penalizzazione in campionato per la nota vicenda delle plusvalenze, e dunque l'ultimo esercizio non può essere considerato dalla CFCB. I conti della Juventus torneranno, quindi, a essere valutati solamente tra un anno.