Svizzera-Italia, Fagioli titolare?

. Il centrocampista della, infatti, è stato provato tra i titolari nell'allenamento azzurro alla vigilia di, match valido per gli ottavi di finale dell'. Da non escludere, quindi, che il CT Lucianodecida di schierarlo dal primo minuto a Berlino, una scelta che non sorprenderebbe nemmeno troppo considerando le deludenti prestazioni die, soprattutto, il pressing del Commissario tecnico per portare Fagioli in Germania nonostante la lunga squalifica per il caso scommesse che lo ha costretto a saltare quasi l'intera stagione scorsa.Per Fagioli, quindi, la gara di domani sarebbe una preziosa chance per mettersi in mostra e allontanare le critiche che hanno accompagnato la sua convocazione. Per lui, finora, solo nove minuti in campo contro la Croazia: ha toccato il pallone 13 volte e completato 10 passaggi su 11 , numeri che forse dicono poco ma dietro ai quali si è vista una qualità che, in fondo, l'Italia non aveva palesato con Jorginho al centro della mediana. Il suo momento potrebbe arrivare proprio nella partita finora più importante, in cui agli azzurri serviranno testa, cuore e gambe.





