La partita di Fagioli

Non si può chiedere di salvare unaun ragazzo con poche partite in stagione e poche presenze in azzurro. Non si può, no. Ma Spalletti doveva farlo, e la scelta diha rappresentato quel coraggio che la squadra non ha avuto, che lo stesso Nicolò ha ritrovato solo in parte. Si è fatto vedere di più di, ha inventato meglio, ma non ha trovato mai continuità, vittima pure della pressione della Svizzera. Famelica.Vedie capisci. Capisci il potenziale, però pure la differenza tra un regista e l'altro. Nicolò ha l'ambizione di arrivare a quel livello e tutto il tempo per farlo. Questa sera ci ha provato, non ci è riuscito. 86% di passaggi riusciti e un solo cross su quattro, una sola palla lunga su quattro. Ha pure calciato, quando tuttavia sarebbe stato meglio giocarla.Servirà da esperienza, comunque. E servirà anche per riavere ritmo, per non avere più paura. Certe partite eliminano l'adrenalina di dosso e la sensazione è che Fagioli ne avesse tanta, a tratti troppa. La frenesia sarà smussata dall'esperienza. I sogni, pure azzurri, torneranno. Nel frattempo, vale la pena prendersi i 'bentornato'.