Le parole dia Sky dopo- "Loro sono partiti subito forte, hanno tenuto la palla meglio di noi. Potevamo fare meglio nel primo tempo, poi alcuni episodi hanno condizionato la partita.- "Nessuno, giovedì torniamo ad allenarci con la testa all'Inter. Questa è la prima sconfitta stagionale, meritata, dobbiamo analizzarla bene".- "Loro occupavano bene la parte centrale del campo, siamo andati un po' in difficoltà e facevamo fatica ad arrivare davanti. Loro la tenevano bene e ci mettevano davanti alla nostra area".- "Abbiamo tutti caratteristiche diverse, dobbiamo riuscire a dare il meglio. Oggi eravamo messi male in campo, troppo larghi, quindi abbiamo fatto fatica perché loro tenevano di più la palla e hanno qualità. L'abbiamo preparata con gli esterni alti, loro occupavano bene gli spazi in mezzo al campo. Ci siamo riusciti poco nel primo tempo ed è stata quella la chiave della partita".