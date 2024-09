Piccolo contrattempo per Nicolò Fagioli nel corso del match contro l'Empoli. Il centrocampista classe 2001, entrato al 67' al posto di Douglas Luiz, ha giocato l'ultima parte di gara con una scarpa diversa dall'altra. Non si è trattato di una scelta cromatica curiosa da parte del centrocampista piacentino, bensì dai problemi causati dallo scarpino destro, che l'ha spinto a cambiare l'attrezzo del mestiere. Avendo però problemi solamente al piede destro, il numero 21 della Juve ha cambiato solamente quello 'incriminato', chiudendo dunque la partita con due scarpe dai colori differenti, come spiegato da DAZN in presa diretta.