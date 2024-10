A margine degli Stati generali del calcio a Bologna, il capo delegazione della Nazionale italianaha parlato anche di, entrambi tornati in campo - rispettivamente cone Newcastle - dopo le squalifiche per il caso scommesse: "Parliamo di questa Nazionale e dei ragazzi che sono giovani ma hanno già dimostrato qualcosa di importante, anzi secondo me sotto il profilo umano con le esperienze che hanno vissuto sono molto più forti e sono migliori di prima e questo non può che rendere ancora più ambiziosa questa Nazionale", il commento dell'ex portiere bianconero. "Le prime uscite hanno confermato questo tipo di aspettativa e, come ho detto loro oggi, la Federazione li ringrazia per le due partite che hanno vinto però quello è il benchmark. Cioè da lì in poi quello che ci aspettiamo da loro sono prestazioni di quel calibro perché l’ho detto, è finito l’Europeo e secondo me il nostro è un livello molto alto e i nostri giocatori sono di gran valore".