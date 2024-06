Fagioli, il messaggio dopo Croazia-Italia

Non solo il messaggio dopo l'incontro e lo scambio della maglia con Luka Modric . Nicolò, sempre attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto esprimere tutta la sua gioia anche per l'atteso esordio all'Europeo con l', arrivato ieri sera nel match contro la Croazia in cui ha sostituito in maniera più che positiva Jorginho."Che emozione… indescrivibile. Dopo questi mesi non c’era sogno migliore. Grazie Italia. Ora ottavi", ha scritto il centrocampista della Juventus sui social, che ora spera di avere una chance anche nel match di sabato contro la Svizzera.