Juventus, chi sostituisce Thuram?

Ladeve già fare i conti con qualche infortunio e gli ultimi a fermarsi sono statiThiago Motta però può contare su diverse soluzioni per sostituire il centrocampista francese. Il centrocampo è infatti l'unico reparto in cui il tecnico abbonda di opzioni. Ma chi giocherà al suo posto contro il Verona lunedì prossimo?Nella prima di campionato, con la coppia di centrocampo formata da Thuram e Locatelli. Il brasiliano però, con lo stop dell'ex Nizza, si candida a giocare da titolare. E' avanti rispetto a Fagioli, che potrebbe quindi nuovamente subentrare a gara in corso.