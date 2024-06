Quando torna Fagioli?

Brutte notizie per Lucianoe laItaliana in vista di Euro 2024. Nicolòha riportato unsul perone, che lo costringerà a saltare la prima gara del torneo contro l'Albania. Il centrocampista della Juventus, elemento chiave per la squadra, è stato costretto a fermarsi a causa di questo infortunio imprevisto.L'assenza di Fagioli rappresenta un duro colpo per, che dovrà rivedere i suoi piani tattici per il match inaugurale. Tuttavia, c'è un barlume di speranza: le prime indicazioni mediche suggeriscono che il centrocampista potrebbe recuperare in tempo per la seconda gara del girone contro laFagioli è uno dei pilastri del centrocampo azzurro nelle idee del CT e la sua presenza è ritenuta fondamentale per le ambizioni dell'Italia in questo torneo. La sua capacità di gestire il gioco, di recuperare palloni e di supportare sia la fase difensiva che offensiva lo rende un giocatore indispensabile per il tecnico toscano.Nel frattempo, Spalletti dovrà trovare una soluzione temporanea per coprire l'assenza di Fagioli contro l'Albania.