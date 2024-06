La partita di Fagioli

"Se leviamoe teniamo i due mediani?". Nella cam dedicata al CT, nella prima idea Nicolònon c'era. Poi l'illuminazione: la forza della disperazione era vana, se non concentrata nella qualità delle giocate a centrocampo. E allora, ecco gli ultimi, fondamentali, importantissimi dieci minuti. Con Zaccagni è entrato anche il Ventuno, le due convocazioni più criticate. Che ci hanno portato agli ottavi.Nove minuti in totale, 13 tocchi e 10 passaggi giusti su 11. Tutto sommato, poco tempo per incidere, ma comunque una qualità palla al piede che in questa Nazionale hanno dimostrato in pochi. E poche volte l'ha fatto Jorginho.Tolta l'adrenalina del debutto, l'idea di Spalletti potrebbe essere quella di dargli sempre più spazio. Per rischiare la giocata. Per dare il giusto dinamismo al centrocampo. Per evitare tutti i palloni persi che si sono visti pure ieri sera.





