Fagioli, la rivelazione di Zazzaroni

è atteso dal primo minuto nel match tra Italia e Svizzera (in programma alle 18) che vale l'accesso ai quarti di finale di Euro2024.dopo i mesi complicati vissuti a causa della squalifica per il caso scommesse. Di Fagioli si parla fin dal 2018, quando era nelle giovanili bianconere e Massimiliano Allegri parlò così di lui: "Noi abbiamo un ragazzo del 2001 che si chiama Fagioli. Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare". Una stima dell'ex tecnico bianconero confermata da Ivan Zazzaroni, che su Radio Deejay ha rivelato come Fagioli per Allegri sia il miglior talento del campionato italiano.Allegri oltre a considerarlo il maggior talento italiano, vede in Fagioli "alcuni movimenti come quelli di Modric", perfetto in un centrocampo a due mentre nei tre lo vede più come mezzala. Il giornalista, ha poi aggiunto questo su ciò che gli ha riferito Allegri: "Ha destro, sinistro, gioco d'esterno, come movimenti ricorda Modric. Ha visione di gioco e nei due a centrocampo, come regista, è perfetto. In un centrocampo a tre lo vedo più come mezzala. Fantastico quando esce palla alla piede e sale con quel culotto e quelle gambotte".