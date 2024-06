Fagioli a Euro 2024: i motivi del mancato impiego

Fagioli a Euro 2024: spazio in Croazia-Italia?

Il CT Lucianolo ha voluto fortemente con sé, confermandolo anche dopo il ritiro a Coverciano e respingendo le critiche legate soprattutto al suo scarso - quasi nullo - impiego nel corso della stagione allaper via della lunga squalifica. Eppure Nicolònon ha ancora giocato nemmeno un minuto all'con l', nonostante sia stato schierato in entrambe le amichevoli precedenti l'inizio del torneo in Germania (nella seconda, quella contro la Bosnia, in coppia con, con un'interpretazione del ruolo che è piaciuta molto al Commissario tecnico).Per la prima partita, quella di sabato contro l', il motivo della sua esclusione potrebbe essere da ricondurre al problema fisico patito proprio alla vigilia dell'Europeo, che ne ha rallentato la preparazione mettendone in dubbio anche la presenza in panchina. Fagioli ha recuperato in tempo, ma Spalletti ha preferito puntare su Jorginho, Nicolò Barella e Davide Frattesi, nonché a gara in corso su Michael Folorunsho e Bryan Cristante. Scelte, queste, replicate anche ieri contro la, in cui nemmeno la deludente prestazione dell'italo-brasiliano ha fatto sì che si creasse un po' di spazio a gara in corso per Nicolò, che sarebbe il suo sostituto naturale nel ruolo di regista.Difficile, però, che Jorginho possa partire dal primo minuto anche lunedì sera, nella sfida decisiva contro la. In tal caso scatterebbe davvero il momento di Fagioli, che avrebbe così una grande chance di dimostrare il suo valore e far capire a tutti che il CT ha fatto bene a puntare su di lui. Il classe 2001, intanto, scalda i motori. L'obiettivo, intanto, è farsi trovare pronto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui