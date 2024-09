Un piccolo grande traguardo per, schierato titolare nel match di ieri sera trae Roma. Il centrocampista classe 2001, cresciuto proprio nelle giovanili bianconere, ha infatti raggiunto la sua 50^ presenza con la maglia della Vecchia Signora, considerando tutte le competizioni; tra i calciatori che hanno collezionato almeno 50 presenze con la Juve dal 2020/21 solo, appena passato in prestito al Genoa, è più giovane. Da ricordare che Fagioli ha saltato praticamente tutta la scorsa stagione per via della squalifica legata al caso scommesse.