Fagioli, c'è ancora spazio per la cessione? Cosa filtra oggi

Il futuro di Nicolòallasembrava, a inizio mercato, segnato verso l'addio. Si parlava insistentemente di una sua possibile uscita, con il giocatore che sembrava desideroso di cambiare aria. Tuttavia, come spesso accade nella "legge del conclave", quando tutti si aspettano una mossa in una direzione, il risultato finale risulta essere tutt'altro. Nessuna proposta convincente è arrivata per il centrocampista, che avrebbe potuto essere ceduto a una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma non è stato sufficientemente attratto da offerte che potessero scuotere davvero la posizione della Juventus.

Alla fine, Fagioli è rimasto in bianconero, e la situazione si è evoluta positivamente sotto la guida di Thiago Motta. L'allenatore ha infatti rilanciato le sue possibilità, dando al giovane centrocampista la possibilità di ritagliarsi maggiore spazio in futuro. Il suo destino, quindi, non sembra essere più quello di un esubero, ma piuttosto quello di un giocatore che potrebbe guadagnarsi il suo posto nella squadra, con nuove opportunità all'orizzonte.