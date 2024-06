Le parole di Nicolò Fagioli a Sky Sport dal ritiro della nazionale italiana: "Ho passato sette mesi molto difficili, ero in prima pagina ogni giorno, non mi ha fatto piacere. Ora mi fa piacere che il mister abbia speso buone parole per me. Ora l'obiettivo è rientrare tra i convocati"."Il mister l'ho affrontato l'anno scorso in Napoli-Juventus, quest'anno è venuto a vedere l'allenamento. A Marzo mi ha chiamato per sapere come stavo mentalmente, mi ha chiesto cose extra campo. Mi ha detto mi controllava le ultime due partite con Bologna e Monza per vedere se portarmi all'europeo".CONVOCAZIONE - "Spero di rientraci perché è un sogno, se posso dare il 100% per questa maglia io lo dò"."Nazionale giovane ma che ascolta il mister, stiamo lavorando a ritmo alto."