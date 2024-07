C'è anchetra i giocatori che in questi giorni, pur non avendo la certezza di rimanere alla, si stanno allenando alla Continassa agli ordini di mister Thiago Motta. Il difensore uruguaiano classe 2003 è reduce da una buona stagione in prestito alla Sampdoria in Serie B, ma il suo prossimo futuro potrebbe essere nel massimo campionato italiano: su di lui, seguito da tempo dall'Udinese, è piombato infatti anche il, che sta iniziando a riflettere sulla fattibilità di una trattativa. L'idea, stando a TMW, sarebbe quella di un prestito con eventuale diritto di riscatto.