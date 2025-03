Hancko: 'Mercato? Ho parlato chiaramente con il direttore sportivo'. Il messaggio sul futuro per la Juventus

Hancko, le parole sul futuro

Hancko-Juventus: la situazione

Al termine diottavi di Champions in cui i nerazzurri hanno vinto 2-1 dopo il successo nella partita di andata per 2-0, ha parlatoIl difensore ha risposto sul futuro dopo essere stato al centro delle voci di mercato già a gennaio. Sull'ex Fiorentina c'è la Juventus che lo ha messo in cima alla lista e ci aveva provato nella sessione di mercato invernale, ricevendo la chiusura da parte del club olandese.Hancko ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter per 2-1: "Nelle ultime finestre di trasferimenti si è parlato tanto di me, soprattutto nelle ultime estate e inverno.in inverno e mi sono concentrato sulla Champions, avevamo grandi impegni. Da quel momento non ci penso più, ne parleremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul Feyenoord”.Parole che ovviamente la Juventus ascolta con attenzione.Ci sono già stati contatti concreti con l'entourage del giocatore e l'apertura al trasferimento. Hancko è stato protagonista anche in queste due partite contro l'Inter e non è escluso che possa esserci concorrenza di altri club esteri. Il Feyenoord, che non lo ha voluto far partire a metà stagione, ascolterà offerte da giugno. Intanto però il classe 1997 ha lasciato le porte aperte in vista di una cessione in estate.