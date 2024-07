Romano - Juventus su Todibo: le ultime

La Juventus ha un solo nome in questo momento per la difesa, ovvero Todibo. Il centrale del Nizza è la priorità per rinforzare il reparto arretrato e Cristiano Giuntoli sta lavorando per provare a portarlo a Torino. I contatti vanno avanti.Continua la trattativa tra Juventus e OGC Nice per Jean-Clair Todibo. Todibo, scrive Fabrizio Romano, ha già concordato di approdare alla Juve due settimane fa, i termini del contratto sono in vigore su un periodo di cinque anni. La Juventus intende fare un'offerta inferiore a 40 milioni; le trattative continuano e Todibo resta in attesa.