Juventus, così può arrivare Douglas Luiz



Juventus, le cifre per arrivare a Douglas Luiz

Lavuole riuscire ad accaparrarsi il centrocampista dell'Aston Villa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si muove rapidamente per riuscire a portarlo a Torino. Complici anche i problemi economici del club inglese che deve cedere per circa 70 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno per sanare i debiti.Oggi in Portogallo ha firmato Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2027. Il tecnico italo brasiliano avrebbe infatti dato il benestare allo scambio di mercato.Infatti, la Juventus verserebbe nelle casse dell'Aston Villa una cifra compresa tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Non solo, si inserirebbero come contropartite i cartellini di Weston McKennie e Samuel Iling Junior. Ora però c'è il benestare di Thiago.