Szczesny-Al Nassr: trattativa iniziata

Il club saudita dell'Al Nassr ha avviato le trattative per assicurarsi Wojciechcome nuovo portiere.La Juventus è pronta a cedere Szczesny, in quanto si appresta a concludere l'affare per l'arrivo di Micheleper una cifra di circa 18 milioni di euro. Allo stesso tempo, sono in procinto di avviare nuovi colloqui contrattuali con Mattia Perin. Lo riporta Fabrizio Romano.La, tuttavia, spetterà al portiereSzczesny, classe 1990, è arrivato alla Juventus nel 2017 dal Arsenal ed è diventato una presenza affidabile tra i pali bianconeri. Tuttavia, con l'arrivo imminente di Di Gregorio e la prospettiva di un rinnovo contrattuale con Perin, sembra che il suo futuro a Torino sia in bilico.