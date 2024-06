"I piani dellasulla firma di Michelenon cambieranno nonostante quello che succederà con Wojcieche l'Al Nassr". Lo annuncia Fabrizio Romano, spiegando che l'affare per il polacco classe 1990 è in stand-by, con il club saudita chiamato a prendere la decisione finale dopo l'ok del portiere. L'attuale estremo difensore del Monza passerà in bianconero per 18 milioni di euro. E anche questo, assicura l'esperto di calciomercato, è confermato al 100%, con Thiago Motta che avrà quindi a disposizione un portiere che ha detto di apprezzare molto.