Riccardo, difensore classe 2002 del Bologna è stato spesso accostato allaverso la sessione estiva di calciomercato. Il trasferimento però in bianconero è saltato complici le richieste economiche decisamente elevate del Bologna e fuori dalla portata bianconera. Poi è spuntato l'Arsenal nell'elenco delle pretendenti e sembrava potesse essere una trattativa pronta a decollare. Ora, stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, la trattativa dovrebbe essere in fase avanzata in quanto Calafiori non è convocato dal Bologna per il ritiro estivo, proprio a causa della sua partenza che ora sembra imminente. Direzione Arsenal, Premier League.