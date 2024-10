Pogba-Juventus verso la separazione

Paule lasi preparano a trovare un accordo per la rescissione del contratto, permettendo al giocatore di diventare un free agent a partire dal 2025!A riportarlo è Fabrizio Romano, attraverso i suoi social.L’accordo reciproco - scrive Romano - per terminare il contratto di Pogba è visto come la soluzione migliore sia per il giocatore che per il club.Ancora Romano: "Paul desidera solo tornare a giocare a calcio e fare ciò che ama, sentendo che un nuovo inizio sarebbe la scelta migliore. Pogba ha un grande amore per la Juventus, i suoi compagni di squadra e i tifosi… ma ora si sente pronto per un nuovo capitolo a partire dal 2025. Il centrocampista francese partirà presto per seguire la nazionale francese e incontrerà Didier Deschamps, sognando un futuro ritorno".