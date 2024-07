Masonera sembrato essere molto molto vicino alla Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Salvo poi l'accostamento alla Lazio ed il gradimento di altri club di Serie A per cui la pista bianconera ha perso terreno. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano sul proprio profilo X il giocatore di proprietà del Manchester United ma reduce dal prestito dell'ultima stagione al Getafe si trasferirà al Marsiglia con cui ha già raggiunto un accordo di massima. Mancano gli ultimi dettagli da limare ma la trattativa è in dirittura d'arrivo.