Chiesa-Juventus, quando ci sarà l'incontro

L'inizio dell'europeo è stato ottimo per Federico Chiesa, che si è guadagnato il premio di migliore in campo in Italia-Albania. Le voci di mercato non sembrano quindi condizionare il giocatore della Juventus, che infatti ha le idee chiare sul suo futuro.Come riporta Fabrizio Romano ela Juventus e Ramadani, agente di Federico Chiesa, hanno già deciso di incontrarsi dopo gli Europei per decidere il suo futuro.Concentrazione totale sul campo. Chiesa ha un contratto in scadenza nel 2025 e senza accordo sarà ceduto in estate.