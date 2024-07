Fabrizio Romano è intervenuto nel corso di un diretta alla trasmissione Meczyki.pl, in cui ha parlato anche del futuro di un altro attaccante della Juventus, ovvero Arkadiusz Milik. Anche l'attaccante polacco, in questo momento alle prese con il decorso post infortunio che gli ha fatto saltare Euro 2024 con la sua nazionale, potrebbe dunque svestire la maglia bianconera alle porte della stagione 2024/25. Di seguito le parole dell'esperto di mercato: "Arkadiusz Milik potrebbe lasciare la Juventus quest'estate. Su di lui sono interessati diversi club, non solo italiani. Tra le squadre interessate all'attaccante c'è anche il Bologna".