Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, procedono spedite le operazioni che porterannoa vestire la maglia del. I Red Devils, che hanno già informato il Bologna circa la volontà di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma è anche possibile che la trattativa venga strutturata in maniera differente. Sul fronte giocatore, invece, non ci sono ombre: l'olandese firmerà un contratto di cinque anni legandosi al club inglese fino all'estate del 2029. Nulla da fare, dunque, per il Milan, ormai pronto a virare su Alvaro Morata.