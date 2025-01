Fabrizio Romano - Lloyd Kelly-Juventus, il Newcastle respinge la prima offerta, le cifre della prossima

Getty e Calciomercato.com

è l'ultimo nome accostato alla Juventus come rinforzo per il reparto arretrato. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano è stato individuato come il rinforzo ideale per la difesa bianconera. Il Newcastle tuttavia avrebbe respinto gia una prima offerta verbale che prevedeva un prestito con il diritto di riscatto. Il Fenerbache nei giorni scorsi però ha presentato un'offerta da 13 milioni di euro, rimandata al mittente dal club inglese. La Vecchia Signora ora starebbe preparando un nuovo assalto mettendo sul piatto poco meno di 15 milioni di euro. Si lavora, ma potrebbe essere lui il rinforzo per la Vecchia Signora.