Lasta contrattando un nuovo contratto con Mattia, incontri in programma nella prossima settimana. Il portiere polacco Wojciechal momento sembra il maggiore indiziato a lasciare la Juventus in estate, con le sirene dall'Arabia Saudita che continuano a farsi sentire, ci sono sempre più probabilità che lasci Torino. Chi invece sarà il portiere titolare della nuova Juventus è il portiere attualmente in forza al Monza Michele. Questo è lo scenario di mercato che riferisce il giornalista Fabrizio Romano verso la prossima stagione, la nuova Juventus guidata da Thiago Motta inizia a prendere forma.