Juventus, Koopmeiners e Soulè: cosa sta succedendo

Che Teunsia un obiettivo di mercato della Juventus in questa sessione estiva non sembra ormai essere un segreto. Cosa manca però per poter concludere l'affare e vedere il centrocampista olandese alla Continassa agli ordini di Thiago Motta? A dare la risposta è stato Fabrizio Romano sul proprio profilo X.La Juventus infatti recapiterà all'Atalanta un'offerta ufficiale non appena avrà ceduto Matias Soulè. Dal canto suo Koopmeiners vuole la Juventus con cui ha già raggiunto un accordo da mesi per il suo trasferimento in bianconero. Su Soulè invece c'è forte il Leicester ma la Roma non sembra intenzionata a perdere terreno, è un testa a testa. Soltanto dopo la cessione dell'argentino si punterà tutto su Koop.





