Il cartellino dell'esterno inglese classe 2003 Samuelpotrebbe essere inserito nella trattativa per portare a Torino Douglas Luiz dell'Aston Villa. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romanoal club di Premier League. Si parlerebbe di un accordo per uno scambio che include Iling e Weston McKennie all'Aston Villa e che porterebbe in bianconero Douglas Luiz dall'Aston Villa. Si tratta ancora sulle cifre ma l'accordo può essere raggiunto, da limare ancora le richieste economiche del club inglese, siamo vicini.