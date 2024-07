Fabrizio Romano - Huijsen, trattative con Bournemouth e Stoccarda

Dean Huijsen è sempre più vicino alla cessione; i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l'addio del difensore classe 2005. Oltre allo Stoccarda, questa mattina sono uscite voci sul Marsiglia mentre in Premier League chi sta spingendo di più è il Bournemouth.Come riporta Fabrizio Romanotrattative sono in corso con entrambi i club. Vanno avanti quindi le trattative mentre il Bournemouth insiste per concludere l'accordo, dopo l'offerta iniziale dello Stoccarda. La Juve vuole vendere al più presto Huijsen per procedere con l'affare Todibo.