In casa Juventus tiene banco la situazione di Federico Chiesa, che da ieri si allena con la squadra ma rimane un giocatore in uscita. In questi giorni, il suo agente, Fali Ramadani, sta cercando possibili destinazioni per l'attaccante e si è parlato anche di piste londinesi, ovvero Tottenham e Chelsea.Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, in questo momento non ci sarebbero però stati contatti tra il Tottenham e la Juventus per Chiesa. Nessuna trattativa in corso. Sono giorni molto importanti per capire il futuro del classe 1997, il cui contratto con la Juventus scadrà a giugno 2025 e per questo il club sta cercando una soluzione per cederlo e non perderlo a zero.