Le ultime sul futuro di Douglas Luiz

Si parla molto della situazione diche non ha iniziato bene l'avventura con lae attualmente è fuori per infortunio da più di un mese. Il centrocampista brasiliano però non ha intenzione di lasciare il club bianconero dopo pochi mesi.Come riportato da Fabrizio Romano, Douglas Luiz non ha intenzione di lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. L'ex Aston Villa è concentrato sul recupero dall'infortunio e sul dare il suo contributo alla squadra di Thiago Motta.