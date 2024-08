La, dopo aver definito l'arrivo di Nico Gonzalez dalla Fiorentina e anche quello di Francisco Conceicao dal Porto, è sempre più convinta di voler provare a finalizzare un altro innesto sulle corsie laterali. Il nome finito in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli e di Thiago Motta è quello didelSecondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero continua a lavorare per provare a perfezionare il trasferimento del classe 2000 inglese entro il 30 agosto. Lo stato maggiore sabaudo sta mantenendo vivi i contatti sia con l'entourage dell'ex Borussia Dortmund che con i Red Devils per provare a raggiungere un'intesa. A partire dalla giornata di domani, lunedì 26 agosto, ci sarà un nuovo contatto tra i due club alla ricerca dell'intesa definitiva. Sempre secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Chelsea - ad oggi - non sarebbe in corsa per l'attaccante inglese.

