Il futuro diè sempre più lontano dal. L'avventura dell'ex difensore della Juventus, approdato in Baviera nell'estate del 2022, è già vicino ai titoli di coda. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, il centrale olandese è sempre più indirizzato verso il trasferimento in Premier League alla corte delIl calciatore ha dato priorità assoluta ai Red Devils, sintomo che l'accordo con il club non sarà complesso da raggiungere. A quel punto toccherà agli inglesi avviare i dialoghi con il Bayern per trovare una quadra sulla formula.