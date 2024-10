Juventus, la novità su Danilo

Il capitano della Juventusavrebbe nel proprio contratto una clausola di rinnovo automatico fino al 2026 qualora raggiungesse il 50% di presenze in questa stagione. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano però ci sarebbe una novità sul futuro del capitano.Il difensore brasiliano infatti vorrebbe rimuovere la clausola presente sul suo contratto. Ci sono infatti al momento discorsi in atto con la Juventus per la rimozione della clausola e valutare in una trattativa separata il futuro del difensore brasiliano.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui