Obiettivo: Jadon Sancho



Strategia di mercato

Laha preso una decisione chiara riguardo a: il club bianconero intende cederlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro durante questa estate. Il contratto dell'attaccante italiano scade nel 2025, spingendo la Vecchia Signora a concentrarsi sulla sua cessione immediata. Ne scrive Fabrizio Romano.Nel frattempo, lasta già pianificando per il futuro con l'obiettivo di rafforzare il reparto degli esterni.è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri. Il talentuoso esterno inglese è stato oggetto di interesse da parte di diversi club europei, ma la Juventus è determinata a portarlo acome parte della sua strategia di rinforzo in vista della nuova stagione.La scelta di cedereè motivata non solo dalla necessità di realizzare un introito finanziario significativo, ma anche dal desiderio di rinnovare e rafforzare la squadra con nuove leve., con la sua esperienza e capacità, rappresenta un obiettivo ambizioso per la Juventus, che vuole garantire un upgrade qualitativo nel reparto offensivo.