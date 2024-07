Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Napoli ha chiuso per Alessandro Buongiorno. Affare completato, sono stati risolti tutti i dettagli. Il Torino riceverà una cifra di 35 milioni di euro, per il giocatore c'è un contratto di ben cinque anni e una clausola di rescissione pari a 70 milioni di euro. Giovedì il giocatore firmerà il contratto e sosterrà le visite mediche. Sfuma così un obiettivo della Juventus, con il club bianconero che si era interessato al difensore per rinforzare il reparto arretrato. Avance che Buongiorno ha respinto, in quanto cresciuto nel Torino e tifoso del club granata.