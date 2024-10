Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, l'allenatore delha parlato delle squadre di Serie A candidate alla vittoria finale dello Scudetto. Di seguito ecco la gerarchie del campionato tracciate dall'ex calciatore spagnolo."Siamo ancora all'inizio, ma penso che la squadra più forte sia ancora l'Inter, anche perché, partita dopo partita, si vedeva che sarebbe stato abbastanza semplice conquistare il titolo. Ovviamente anche il Napoli con Antonio Conte sarà lassù, sa come vincere uno Scudetto e una Premier League. Per le altre vedremo".