Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus:"Non voglio parlare tantissimo della partita, la devo rivedere e fare un'analisi nostra. L'anno scorso abbiamo perso 3-0 col Palermo e poi siamo stati la miglior squadra della B. Dobbiamo migliorare, siamo il Como. Abbiamo recuperato palloni importanti ma non siamo riusciti a ripartire, loro invece sono stati devastanti in fase di recupero palla. Quando vedi giocare Yildiz non è questione di tattica: è semplicemente qualità. Siamo la stessa squadra dell'anno scorso, siamo il Como e ci vuole umiltà. Chi pensa che dobbiamo andare in Champions si sbaglia: il nostro è processo lungo, sappiamo dove vogliamo arrivare e dove siamo. Dobbiamo continuare a lavoare"."Con Baselli, che ha qualità, personalità e tempi non ho visto differenza tra le due squadre. Poi sono mancate componenti importanti come la felicità e la qualità"."Noi vogliamo giocare con due attaccanti, ma se possiamo essere pericolosi anche con un'impostazione diversa lo faremo. Dobbiamo continuare a migliorare".