Thiago Motta a DAZN prima di Juventus-Atalanta: 'I miei ragazzi sono molto responsabili. Servirà equilibrio'

AFP via Getty Images

ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di. Di seguito le parole del tecnico bianconero in vista del match che mette in palio il terzo posto in classifica e la possibilità di rimanere agganciati al treno Scudetto.SQUADRA - "Sono responsabilità che dobbiamo sfruttare nel modo giusto, i miei ragazzi sono molto responsabili, questo è un aspetto positivo, ma se noi non riusciamo ad esprimere tutto il potenziale diamo un vantaggio all'avversario. Va fatto un lavoro sulla testa, oggi servirà giocare con cuore e energia, come sempre, ma mantenendo la lucidità per prendere le buone decisioni nei momenti della partita".

POTENZIALE - "Dopo la partita col Verona ho fatto i complimenti ai giocatori perché hanno continuato a giocare nello stesso modo, quando magari verso la fine può subentrare isteria e si finisce per dare un vantaggio gli altri".L'ATALANTA - "Abbiamo di fronte un avversario che verrà a pressare in avanti, sarà una gara diversa rispetto al Verona, non ci daranno tanto tempo di gioco, se non quando avremo palla col portiere, ma non vogliamo far sempre toccare il pallone al portiere, perché altrimenti non andiamo in avanti. Dobbiamo trovare soluzioni giuste in avanti mantendendo equilibrio, perché Lookman, Cuadrado e Retegui, in ripartenza, sanno fare molto bene. Dobbiamo avere l'equilibrio giusto per creare e anticipare le loro possibilità in ripartenza, situazione in cui dimostrano sempre di poter fare male".