Le parole di Fàbregas

Cesc, alla vigilia del derby lombardo contro il Como, non ha fatto nomi, ma le sue parole hanno messo in chiaro a chi si riferiva, in particolare all’affare Alberto Costa. Il tecnico spagnolo ha parlato della possibilità di ingaggiare, il giovane talento che sembrava destinato a sbarcare in Serie A, citando indirettamente lanel mancato arrivo del ventenne connazionale.La Juventus ha infatti superato la Roma nella corsa per l’ingaggio dell'esterno del Vitória Guimarães,, il cui trasferimento era ormai in dirittura d'arrivo. Questo ha però messo in difficoltà non solo il Como, ma anche lo Sporting Lisbona, che aveva in programma di cedere Fresneda per poi acquistare un altro esterno, proprio Costa. Con l'inserimento deciso della Juventus nell'affare, lo Sporting ha visto complicarsi i propri piani, bloccando di fatto la cessione del proprio giocatore."Si fanno troppi nomi", ha dichiarato, facendo riferimento alle speculazioni di mercato in entrata. "C’è qualcuno che entrerà, ma ora penso solo alla partita. Non posso dire di più.? Era un giocatore molto vicino, ma un’operazione della Juventus che riguardava anche lo Sporting Lisbona ha complicato le cose."Con queste parole, Fàbregas ha confermato cheera davvero a un passo dal trasferirsi in Portogallo, ma l'inserimento della Juventus ha di fatto cambiato le carte in tavola, costringendo sia il Como che lo Sporting Lisbona a rivedere le loro strategie di mercato. Un intreccio che ha scosso i piani di più club, e che rende ancora più interessante il futuro di Fresneda in Serie A.