Quello di domani sarà un ritorno a Torino (e dalle parti della Continassa) per, atteso all'Allianz Stadium per affrontare lacon il suo. L'attuale allenatore gialloblù, infatti, è un ex bianconero in una duplice veste, in quanto dopo la parentesi da giocatore nell'annata 1997/98 fu scelto per allenare l'allora Under 23, con cui conquistò anche la Coppa Italia Serie C 2019/20. Dei ragazzi che facevano parte della sua rosa solo uno fa tuttora parte della seconda squadra: si tratta di, tornato in Next Gen la scorsa estate dopo vari prestiti tra Italia ed estero.