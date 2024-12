Che cosa sta facendo Paratici dopo la squalifica

L'indiscrezione sta prendendo sempre più corpo anche negli ambienti rossoneri, dopo quanto riferito da La Repubblica prima e da La Stampa poi: tra i profili sondati dalper il ruolo di direttore dell'area tecnica, rivestito attualmente dal francese Geoffrey Moncada che però è in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, c'è anche quello dell'ex Juventus, ora ai box in seguito alle dimissioni presentate il 21 aprile 2023 al Tottenham - a due anni di distanza dall'inizio del suo lavoro da direttore generale dell'area sportiva -, per via dell'inibizione di 30 mesi comminata dalla giustizia sportiva italiana nell'ambito del procedimento sulle plusvalenze fittizie del club bianconero.Ricevuto il via libera dalla FIFA a svolgere incarichi di consulenza, in seguito all'accoglimento del suo ricorso, Fabio Paratici vedrà scadere il suo periodo di squalifica il prossimo 30 giugno e da quel momento sarà libero di accettare nuove proposte per svolgere nuovi incarichi nel mondo del calcio. Che potrebbero riportarlo in Italia, dove ora sulle sue tracce c'è appunto il Milan.