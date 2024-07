Miretti ha un messaggio speciale per voi pic.twitter.com/ytcbDliBOc — JuventusFC (@juventusfc) July 17, 2024

Non si è fatto attendere il messaggio ai tifosi delladi Fabio, felicissimo di aver prolungato il suo contratto fino al giugno 2028 "Ciao tifosi bianconeri! Sono contentissimo per il mio rinnovo, non vedo l'ora di vedervi allo stadio e scendere in campo di nuovo con questa maglia. Ciao a tutti!", le parole tramite i canali ufficiali del club del centrocampista classe 2003, che è entrato a far parte del settore giovanile della Vecchia Signora nel lontano 2011 e ha accumulato, solo nella scorsa stagione, 28 presenze complessive in Prima squadra e il primo goal in Serie A, contro la Fiorentina. La Juve, adesso, ha tutta l'intenzione di puntare ancora su di lui.