L'ex centrocampista della Juventus Fabiooggi nella sfida tra Genoa e Cagliari è andato a segno ritornando quindi il goal. In seguito ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:- "Il mister ci ha chiesto di arrivare con tanti uomini in area e oggi lo abbiamo fatto abbastanza bene. Grazie ai miei compagni perché ho avuto un periodo di difficoltà dove ho fatto fatica ad adattarmi. E’ difficile che quando arrivi da un’altra squadra e fai brutte prestazioni la squadra ti dia fiducia. Grazie ai compagni".